Justine AURO

Forte de cinq années à des postes similaires, j'ai eu des missions diverses et variées en supplément des activités quotidiennes d'un affréteur. J'ai, entre autres, organisé une campagne mailing afin de développer le portefeuille clients. J'ai, aussi, mis en place divers outils de suivi et d'analyse afin de mettre en place le développement et de pouvoir suivre l'évolution d'un service affrètement naissant.



Afin de mener à bien mes précédentes missions, j'ai dû faire preuve d'autonomie, d'organisation, de réactivité et de rapidité afin de trouver les solutions les plus adéquates aux besoins des clients, de pouvoir les satisfaire et d'appréhender au mieux les imprévus auxquels nous devons constamment faire face. Ce poste nécessite d'être en constante négociation autant avec les fournisseurs qu'avec les clients.



De nature dynamique, curieuse, ayant le sens des responsabilités et des initiatives et je suis toujours désireuse d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances.