Justine DUBREUIL

Après avoir obtenu mon BAC sciences et technologie de la gestion, j'ai décidé de m'orienter vers un DUT gestion administrative et commerciale.

Pendant ces 2 ans, j'ai pu découvrir le fonctionnement de l'entreprise grâce notamment à des cours très complets et intéressants, mais aussi à deux stages au sein d'entreprise.

Après avoir réussi ce diplôme, mon choix s'est porté sur une licence de tourisme à Cannes où j'ai pu découvrir le monde de tourisme.

Après avoir voyagé 6 mois en Nouvelle Zélande, je suis actuellement chargée de vie étudiante dans l'enseignement supérieur à LYON.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation d'évènements

Dynamisme

Organisation

Microsoft Office