Justine DURAND

Titulaire d’un Master 2 Management Financier à l’IAE de Bordeaux (Institut d’Administration des Entreprises), je vous fais part de ma candidature spontanée au poste de contrôleur de gestion - Audit.





La comptabilité et la finance furent une réelle révélation pour moi. Ainsi, la détermination et le dynamisme qui m’animent, trouvent là leur totale implication.

De plus, mon environnement familial entrepreneurial et ma capacité d’adaptation lors de mon parcours m’ont conforté dans le choix du domaine financier.



Forte de mes expériences professionnelles, j’ai pu affirmer mon sens relationnel, m’adapter à toutes situations et acquérir l’assurance nécessaire pour l’exercice de cette profession. J’ai pu notamment développer mes aptitudes et connaissances au travers de différents projets tel que la réalisation de missions d’audits, la création d’un business plan, le suivi et la gestion des stocks d’un point de vente, la vente et la gestion de produits bancaires ou encore l’étude d’un projet de rachat d’entreprise.

Vous pouvez compter sur mon implication ainsi que ma rigueur professionnelle acquises au cours de ces divers projets pour mener à bien les missions que vous voudrez me confier, en autonomie comme en équipe.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Logiciel vente IREC

Microsoft Word

HTML

As400

Logiciel comptable Ibiza

Microsoft PowerPoint