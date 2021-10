Justine HELL

Salut Moi c'est Justine, développeuse Web en devenir.

J'ai décidé de quitter le domaine de la microbiologie pour m'épanouir dans un secteur qui me correspond mieux et qui me donne des étoiles dans les yeux (en plus ça rime). Créative et curieuse, j'aime apprendre de nouvelles choses et je suis fascinée de jour en jour par les possibilités quasi infinies qu'offre le développement web, notamment Front-end.



J'ai pour objectif d'intégrer une super entreprise qui me permettra de prouver ma motivation et d'en apprendre toujours plus sur le développement Front-End



J'ai plusieurs projets à mon actif - que ce soit en groupe (Scrum) ou en solo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur (justinehell.fr) , ou plus bas dans mon profil Linkedin, pour en savoir plus.



Écosystème VueJS ( VueX / VueRouter / Vuetify )

HTML / CSS

Strapi / Sanity (headless CMS)

Git / Github

Méthodes Agiles / Scrum



J'apprends actuellement : JavaScript Testing Framework - Jest, Cypress

Cf Projet : Intranet Alumni (https://github.com/justinehell/intranet-alumni)



- Autonomie et flexibilité,

- Détermination et volonté d'apprendre de nouvelles compétences,

- Méthodologie rigoureuse et capacité à chercher l'information grâce à mon parcours scientifique,

- Faculté d'intégration dans une équipe, capacité de communication.





Contactez-moi par mail hell.justine@gmail.com ou via LinkedIn.

Au plaisir d'échanger, Justine