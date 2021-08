Justine LAINE

Google Adwords Certification ✓ Google Partners

Passionnée par le Webmarketing depuis 2008, j'ai acquis une vision 360° du e-commerce et du e-marketing grâce à mes différentes expériences. Mes spécialités s'axent principalement sur : les leviers d'acquisition, le webmarketing, la stratégie digitale, l'eCRM et le Social Media.



Diplômé en 2013 d'une Master Communication spécialité E-communication et E-commerce, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la société Promod en tant qu'Assistante Trafic Manager pour une durée de 6 mois ainsi que Movitex pour le poste de Trafic Manager pendant plus d'un an. Actuellement, j'occupe le poste de Trafic Manager Internationale pour la marque Pimkie.



Mes compétences :

Photoshop

Excel

HTML

Wordpress

Dreamweaver

Prestashop

Web marketing

Gestion de projet

E marketing

Ecommerce

Webmarketing

E commerce

Marketing

Stratégie web

SEO

Trafic manager

JavaScript

Google Adwords