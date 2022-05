Patrice LAINE

Mon parcours est autodidacte. D'un poste de comptable à des responsabilités de directions administratives et financières, au sein de PME et de filiales d'un groupe national, ces étapes m'ont construit un profil expérimenté.



Puis un virage à 180° en 2011, la création d'une activité de Marchand de Biens.



La prospection, l'étude des faisabilités, la négociation d'achat, l'analyse financière des dossiers, les relations avec les tiers ( géomètres, agents immobiliers, banquiers, artisans, notaires etc... ), puis la commercialisation sont mon quotidien.