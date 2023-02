Justine LEFORT-HARLÉ

.....................................................................................................................................

PARCOURS



# depuis 2002 : Graphiste, WebDesigner et Animatrice Flash Freelance

Création graphique pour le WEB et le PRINT

Création d'animations et de jeux en Flash

Design de sites Flash, HTML et WordPress

Création d'interfaces pour CD-ROm éducatifs



# 2000 - 2002 : Consultante Web et Multimédia (Quaeris Web Agency)

Création modules multimédia (Flash)

Manager junior

Gestion de projets

Conseil en interne concernant toutes les étapes de la création d'un site.



# 1997 - 2000 : Web Designer dans une WebAgency (Quaeris Web Agency)

Création de chartes graphiques et navigationelles

Intégration de contenu

Connaissance du Web et de ses contraintes.





FORMATION



2002 - Stage de formation à 3DSMax (Adig)

1996 - Stage de formation à Illustrator (ADAC)

1993 - Maîtrise d'Ecologie Végétale - Paris XI Orsay



Scolarité dans le privé (école Waldorf), pratique régulière de la peinture, du dessin et du modelage ; initiation à un très grand nombre de techniques artisanales et artistiques (sculpture, forge, linogravure, reliure, dessin industriel, marqueterie, sérigraphie etc....)



COMPÉTENCES



#Graphisme

Photoshop,

Illustrator

InDesign



# Développement et intégration multimédia

Flash



# Développement et intégration e-Learning

Course Liner Studio V2



# Intégration HTML

Wordpress

Joomla

Dreamweaver



# Langages

Sérieuse connaissance de l'HTML et des CSS

Bonnes connaissance d'ActionScript

Notions de Javascript





RÉFÉRENCES



# Pop in The City

# Forsee Power Solutions

# Sébastien Mossière

# Ju2citron.com : portfolio perso



LANGUES



# Anglais courant

# Allemand scolaire (seconde langue)

# Espagnol notions



