Master de psychologie des perturbations cognitives : psychologie de lenfant et de ladolescent.

J'exerce actuellement auprès d'enfants et d'adolescents dans un centre médico-psychologique. Je travaille notamment le lien mère-enfant : prévention et/ou prise en charge des difficultés d'attachement, de développement et de gestion du quotidien.



Mes compétences :

Psychothérapie

Thérapie de groupe

Tests psychométriques

Travail en équipe