Justine VENTALON

Ingénieure logiciel chez Capgemini, je travaille sur des applications web avec Java EE. Passonnée par les nouvelles technologies, j'aime apprendre de nouvelles choses et travailler sur des projets variés. J'ai au plusieurs expériences à l'étranger et j'aime travailler dans des équipes multi-culturelles. Je travaille actuellement avec des Indiens.

Plus d'informations sur mon site web : https://jventalon.github.io/



Mes compétences :

Javascript

Java

Photoshop

C#

C

Actionscript 3

Merise

UML

C++

PHP/MySQL

HTML / CSS

Adobe Flash

Visual Studio

Netbeans

Eclipse

Ruby on Rails

Symfony2

Python

OpenGL

Java EE