Kadiri YOUNES

En tant que webdesigner, mon travail va au-delà de la réalisation de maquette.

Ma mission consiste à assurer une bonne expérience utilisateur pour votre site web vous permettant d’atteindre vos objectifs. De plus, mon statut de freelance me permet d’adapter mon travail à votre projet et à votre budget pour un rendu fonctionnel et optimal



Mes compétences :

Créatif

Animation 2D

Images 3D

Création graphique

Image de synthèse

Création site web

Image 3D

Création de site web

Chartes graphique

Infographiste

PC Hardware

Macromedia Flash

Macromedia Fireworks

Macromedia Dreamweaver

Cascading Style Sheets

CINEMA 4D

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator