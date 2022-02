Développeur Senior Full-stack de plus de 8 ans d’expériences dans la conception, le développement et la réalisation de sites web et Certifié Java. J’ai développé (en mode projet et en mode maintenance) plusieurs sites en utilisant WP, Joomla, Osclass , PHP natif et Frameworks (Symfony 2/3 , Laravel , Codeigniter) . L'intégration des modules de paiement (GPG, Crédit agricole, Société Générale, Payplug, Paypal). Le développement des applications facebook.

Mon site web : kadri-hamza.com



Mes compétences :

CSS 3

HTML

PHP/MySQL

Bootstrap

AngularJS

Node.js

JavaScript

JavaScript Framework Jquery

Java

Accessibilité du Web

Drupal

Prestashop

Osclass

Joomla

Wordpress

Facebook connect

Google analytics

Magento

Hibernate

Tomcat

Symfony2

CodeIgniter

Laravel

Application Facebook

Express.js