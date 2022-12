Récemment diplômé d'un Master en Transport, Logistique et Commerce International, je me décrirai comme quelqu'un qui a toujours voulu évoluer dans un environnement international.



Dès le départ j'ai envisagé de me tourner vers les affaires internationales. Durant mes deux années de master, j'ai renforcé mes compétences en Commerce International, particulièrement en matière de Transport et Logistique.

J'ai acquis de nouvelles compétences en management de projet, stratégie douanière, réglementation transport et supply chain.



Durant mes études, par le biais de mes expériences en France et à l'étranger, j'ai été capable de développer ma capacité d'adaptation et mon aptitude à travailler en équipe.



Ambitieux et déterminé, je suis près à me lancer dans un carrière pleine de challenges.



Mes compétences :

SAP

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Commerce international

Transport international

Incoterm

Réglementation douanière