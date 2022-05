Je m’appelle Laure Vigliano. Mon métier est d’accompagner les PME dans leur Développement à l’International et de former les professionnels et étudiants au Commerce International.



Être aux côtés de ces capitaines que sont les dirigeants des PME pour partager une vision, saisir les opportunités, anticiper les menaces, identifier ensemble de nouvelles approches à l’export est enrichissant à plus d’un titre. Il m’est également essentiel d’évoluer dans l’environnement professionnel « village monde».



C’est pourquoi après 16 années passées au sein de Divisions Internationales de différents groupes, j’ai choisi de devenir indépendante pour accompagner les patrons de PME dans le développement de leur activité à l’International.

Depuis plus de 3 ans, je partage avec les PDG et Directions de marque que j’accompagne, 19 années d’expérience en Développement International. Nous élaborons ensemble non seulement les axes stratégiques mais aussi les plans d’actions opérationnels.



MON APPROCHE

Chaque PME est unique avec son histoire (souvent familiale), son contexte, son concept et ses projets.



Aussi, je propose autant d’approches différentes que j’ai de clients :

• Une PME primo-exportatrice me demande un accompagnement sur plusieurs mois pour construire sa stratégie et le plan d’action qui en découle.

• Une autre dispose déjà d’un service export performant, mais le Directeur Export débordé a besoin d’un renfort ponctuel de quelques semaines sur la Scandinavie.

• Ce PDG souhaite, que je recense l’ensemble des aides et subventions pour lesquelles son entreprise est éligible, puis que je le conseille dans le montage des dossiers pendant quelques jours.

• Une directrice de marque de prêt-à-porter a besoin que j’identifie des portes d’entrée sur le Japon.

• Une Directrice de marque des Arts de la Table recherche une compétence très pointue sur la Russie…



Comme nul ne saurait tout faire à l’International, j’ai construit au fil de mes rencontres professionnelles, un réseau de partenaires. Ceux-ci sont soigneusement sélectionnés en fonction de leurs succès avérés sur leur zone d’expertise et de leurs expériences.



MON PARCOURS ET MON ACCOMPAGNEMENT

Après des études supérieures en Commerce International, j’ai débuté ma carrière dans le groupe américain Vanity Fair pour la marque de lingerie Boléro.

J’ai appris les grandes lignes de mon métier :



* consolider les marchés existants

* ouvrir de nouveaux marchés et comptes

* identifier et sélectionner les relais locaux

* représenter la marque lors de salons internationaux

* et se faire payer !



Puis, j’ai rejoint le groupe de produits capillaires et cosmétiques Eugène Perma. J’ai eu la responsabilité du développement commercial à l’international des produits du circuit sélectif mais aussi mass-market pour les marques Pétrole Hahn, Kéranove et Cadum.

Pendant ces années, j’ai pu acquérir toujours plus de compétences dans différents domaines essentiels à mon métier :



• L’aspect juridique

J’ai collaboré avec un cabinet d’avocats de renom, Baker & Mc Kenzie, sur les contrats des distributeurs et agents, puis négocié leur signature.



• Le dépôt des marques et noms de domaine

J’expérimente chaque jour l’importance essentielle de cet aspect et ce qui l’en coûte aux PME qui le négligent. Le dépôt est l’étape indispensable pour préparer l’activité export de demain.



• Le recrutement et le management d’une équipe d’assistantes export.

Le rôle essentiel du back office à l’International. Il a des compétences commerciales, logistiques, comptables…



• Le marketing

Indispensable pour animer, motiver, manager et contrôler les réseaux de vente à l’International.



• L’établissement des budgets…



AUJOURD’HUI, J’AI ELARGI MON CHAMPS DE COMPETENCES

Aujourd’hui et depuis trois ans, mon activité d’accompagnement en Développement International des PME, m’amène à ajouter trois compétences supplémentaires pour toujours plus d’efficacité et de réactivité au service de mes clients :



• La veille

• Les aides et subventions

• La construction d’un réseau



Mes compétences :

Accompagnement

COMMERCE

Commerce international

Communication

Communication interculturelle

Conseil

Développement international

Export

Formatrice

Interculturelle

International

PME

Stratégie

Stratégie export