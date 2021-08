Kaï SCHREIBER

Gestion de produit appliquant tous le marketing mix

Développement de produit pour marques de luxe

Gestion de projet sur base de process management

Elaboration du plan marketing

Analyse de collections et de marques, repositionnement de marques

Lancement de nouvelles marques

Gestion du cycle de vie des produits et analyse de lévolution CA

Suivit de la concurrence et propositions dactions

Définition des prix et supervision des marges

Création des briefings et lien entre design et développement de produit et agences

Création des activités promotionnelles (BtoB et BtoC)

Création doutils de communication pour les marchés à linternationale

Business Development et conseil dentreprise

Cadre senior avec premières responsabilités déquipe

Gout pour les chiffre, forte capacité de mise en pratique, attention au détail, créativité

Maîtrise parfaite du Français, de lAnglais et de lAllemand (langue maternelle)



Mes compétences :

Créativité

Luxe

Capacité de mise en pratique

Développement produit

Esprit pour les tendances

Chef de produit

Stratégie

Analyse

Business development

Développement international