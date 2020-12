Bonjour,



Mon expérience professionnelle m'a amené à travailler dans le monde l'assurance vie, santé, IARD, la finance, la bourse, le crédit, l'immobilier, l'immobilier commercial et la défiscalisation.



Mon activité actuelle est l'Immobilier commercial pour les professionnels (vente de leurs fonds de commerce, entreprises, bureaux, immeubles etc...)



Je suis en recherche permanente d'affaires tels que Hôtels Restaurants, Hôtels bureaux, bar, brasserie, murs commerciaux de tous commerces, immeuble de bureaux vides ou loués, entrepôts loués, dans toute la France et en Europe etc...pour mes clients acheteurs investisseurs ou patrimoniaux.



J'ai une très grosse demande en Immeubles de bureaux et Immeubles HAUSMANIEN sur PARIS (vides ou loués) mais aussi dans toutes les grandes villes de FRANCE et d'EUROPE (pas de limites de prix peut se chiffrer en plusieurs centaines de millions d'euros si produits exceptionnels)



Cordialement



Kais MIMOUNI

NAOS IMMOBILIER PARIS

81 BD ST MICHEL

75005 PARIS

Tel : 0650774107



Mes compétences :

Gestionnaire de Patrimoine

Manager

Soigneux

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Adaptabilité

Autonomie

Organisation