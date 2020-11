Pascal ENGUEHARD

Passionné par la vente et les relations clients, et doté d'un tempérament de gagnant, je souhaite poursuivre mon ascension professionnelle.

M'investir sur un projet à moyen et long terme en mettant mon expérience au service d'une entreprise ambitieuse avec une équipe dynamique me correspond

Je suis prêt à investir mon savoir faire d'animation de forces de ventes ou de commercial seul dans sa mission dans différents secteurs d'activités du B to B



Tous ces éléments peuvent correspondre à un profil de personnalité dynamique et battante que vous recherchez pour votre entreprise ... contactons nous



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Négociation commerciale

Microsoft Word

Microsoft Excel

Expert dans negociation B to B

Implantations de produits

Conquete de nouveaux clients

Acheteur en centrale d'achats

Microsoft PowerPoint

Planification

Suivi portefeuille commande

Organisation professionnelle