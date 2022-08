Kalifa TOURE

Diplômé ingénieur Bâtiment de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) de la Côte d'Ivoire, j'ai commencé ma carrière en 1988 dans un organisme de contrôle technique des travaux de construction, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cette brève expérience m'a permis de me familiariser avec la normalisations des risques de construction et de la mise en œuvre de la garantie décennale avant de rejoindre et d'animer le bureau d'études de SAMELA, une société de constructions métalliques, de 1989 à 1993.

Fort de cette double expérience j'ai dirigé un bureau d'études techniques dénommé KSI-Engineering de 1995 à 2002. Parallèlement à cette mission, les professionnels du secteur Bâtiment et Travaux Publics de la Côte d’Ivoire m'ont confié la direction de leur organisation professionnelle en 2000, le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics (GIBTP).

Contraint à l'exile depuis 2002, je viens de compléter ma formation initiale d'ingénieur par un :

• Certificat à l'évaluation des biens immobiliers de l'Institut de l'Expertise de Paris,

• Mastère spécialisé en Maîtrise d'Ouvrage et Gestion Immobilière à l'ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie).

Je suis actuellement consultant indépendant.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Construction

Économiste

Economiste de la construction

Expertise

Expertise immobilière

Maîtrise d'ouvrage

Montage

Montage d'opérations