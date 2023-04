Kamal DJEMAA

I) METHODOLOGIE

- Conduite de projets (phases, analyse de besoins

et existants, suivi de projets)

- Recueil des besoins et assistance à la rédaction

de cahiers des charges

- Mise en place des documents et jeux de données

pour la réalisation d'une recette et monitorat à

la conduite d’une phase de recette.

- Mise en place d’une démarche décisionnelle



II) DECISIONNEL

- Analyse des besoins utilisateurs,

- Aide au choix d’outils décisionnel (alimentation

et/ou restitution)

- Mise en place d’environnement et formation de

l'utilisation aux outils de restitution et/ou

d’alimentation.

- Assistance à MOA et MOE dans la mise en œuvre de

SI décisionnels

- Modélisation des données

- Expertise Univers et Migration vers version

supérieure Business Objects.



Mes compétences :

Business Objects

Microsoft SQL

Oracle

PowerBuilder

Oracle PL/SQL

Oracle Pro-C

Microsoft Windows

UNIX

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Java

BusinessObjects Web Intelligence

Back Office

Sybase

Script NCL

PFC

Oracle GL

Oracle FA

Oracle ERP

Oracle EBS

Oracle AP

Offshore Oil & Gas

Microsoft Access

Front Office

Edition

Brio DataPrism

SQL

Informatique

Gestion de projet

Linux

PL/SQL