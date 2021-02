Olivier MAURANGE

Bonjour,

En veille, je suis ouvert à toute opportunité.

Motivé par de nouveaux défis, je suis prêt à m'impliquer dans de nouvelles fonctions.

Mon parcours dans des secteurs variés et différents ma permis de développer un vrai goût pour le pilotage de projets organisationnels. Je capitalise cette expérience pour :

- Analyser

Étudier le contexte et le besoin.

- Préconiser

Proposer des axes de travail, des solutions innovantes, fixer de objectifs.

- Mettre en oeuvre

Accompagner et former aux changements organisationnels et fonctionnels.

- Évaluer

Mesurer les changements et l'atteinte des objectifs.