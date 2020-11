Kamar DGHAIS

Etudiante en master 2 professionnel en Sciences et Génie des Matériaux spécialité Formulation de Matériaux et Fonctionnalisation de Surfaces à l'Université de Haute-Alsace - Mulhouse, France (UHA) et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Chimie Industrielle spécialité Matériaux et Applications Industrielles de l'institut national des sciences appliquées et de technologie de Tunisie (INSAT).



Actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études dans le cadre de mon master 2 dans le domaine de matériaux (polymères, composites, céramiques, métaux...) pour consolider mes connaissances dans mon domaine au profit d'un projet d'innovation dans le secteur d'automobile, d'aéronautique, des matériaux de construction, de transport ou d'énergies renouvelables en utilisant mes compétences et mes connaissances en sciences et génie des matériaux.