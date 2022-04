J'ai 22 ans, je passe en terminale du cycle ingénieur en Informatique Industrielle et automatique (IIA) à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie. Mes études et certifications sont orientées en management QSE et en gestion de production. Je cherche un stage de fin d'étude pour l’obtention du diplôme national d'ingénierie en IIA du 01/02/2017 au 31/05/2017.

En dehors de mes études, je actif dans plusieurs clubs et associations. Je fais aussi du bénévolat et des actions humanitaires au sein de JCI Sousse.

Mon email personnel: ernez.mustapha@gmail.com

Mon téléphone : +216 94 008 115

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

LabVIEW

assèmbly Dèsign

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Lean Manufacturing

Kanban

Eight Disciplines

CATIA