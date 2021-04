Nasri RADHOUAN (NASRI)

SAVOIR FAIRE :



- Maîtrise des processus de production : AMDEC et Plan de surveillance qualité.

- Outils qualité / Audits internes (Produits et processus).

- Fonction métrologie dans lentreprise.

- MRPG : Méthodes de Résolution des Problèmes en Groupe.

- Maîtrise et pilotage des réunions QRQC.

- Contrôle des circuits imprimés nus selon IPC-A-600.





SAVOIR ETRE :





- Adaptation rapide.

- Esprit de travail en équipe.

- Homme de terrain / responsable / sérieux / ponctuel.

- Esprit de synthèse et danalyse.

- Management par objectif.

- Gérer une équipe pluridisciplinaire.

- Coacher les collaborateur.

- Négociateur : Objectifs

- Réactif.

- Ayant le sens dinitiative.



Mes compétences :

responsable

Manageent

Analyse et resolution des problemes

Ressources humaines