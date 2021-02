Avec de solides compétences transverses et communicantes telles que la gestion et développement des comptes stratégiques, le pilotage de process opérationnels, le recrutement ainsi que le management et la montée en compétence des équipes, jai une expérience professionnelle réussie avec des prises de responsabilités croissantes.



Diplômé de l'ESC Lyon Idrac Business School et de EM de Toulouse (TSM)Toulouse School of Management.