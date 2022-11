Kamel BOUDERBALA

Gestion du Point de vente:

•Suivi des indicateurs de performances et de la rentabilité du magasin

•Négociation des conditions d’achats avec les fournisseurs

•Référencement national et gestion de la qualité des produits



Audit:

•Analyser le budget, CA, la performance

•Contrôler les procédures internes et règlementaires



Commercial:

•Référencement des fournisseurs régionaux

•Définition de la stratégie de communication et le suivi des actions promotionnelles

•Gestion du service clientèle



Management:

•Direction d’une équipe

•Recrutement, Gestion et formation du personnel

•Suivi des objectifs et des performances des salariés



Merchandising:

•Organiser et implanter les produits

•Optimiser la politique merchandising

•Analyser et développer le Chiffre d'affaires



Juridique

•Application du Code des Marchés Publics: contrat achats



- Informatique: Excel, Word, SAP, PowerPoint, Outlook….