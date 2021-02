Kamel NASRI

Passionné par les relations humaines, j'évolue depuis plus de 25 ans au sein du groupe Adecco sur différentes missions principalement axées sur le recrutement.

Riche d'une première expérience scientifique, j'ai commencé par recruter des agents de maîtrise et des cadres pour l'industrie pharmaceutique.

Les besoins et les opportunités de nos partenaires m'ont permis de rejoindre l'entité Adecco Médical en 2003 pour me spécialiser dans le recrutement plus spécifique de médecins spécialistes et généralistes.

Aujourd'hui, spécialisé dans ces recrutements et experts dans la recherches de profils rares, j'accompagne mes clients ( entreprises, hôpitaux, cliniques ...) pour sélectionner les meilleurs éléments et les meilleurs médecins adaptés à leurs attentes.