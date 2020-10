Kamylles ARMAND

Cher (futur) réseau, bonjour ! Je suis diplômée d'une licence Administrations Economique & Social ; un parcours pluridisciplinaire avec option Management des Organisations. Aujourd'hui, c'est avec passion que j'étudie en master Marketing, Vente spécialisé en Goût & Luxe. J'étudie les branches du marketing, l'Art et les codes du luxe.



Ainsi, je recherche un stage de 6 mois dès janvier 2021 (conventionné & rémunéré) mêlant le domaine du champagne, le marketing, la communication et/ou l'événementiel car ces mondes me font vibrer !



Mes expériences pros ? Leur variété en a fait ma force en m'ouvrant l'esprit.



Mes atouts ? Créativité, curiosité, proactivité, sens de l'accueil, sens des responsabilités, aisance relationnelle & ouverture d'esprit.



Un seul mot pour me décrire : humaine !