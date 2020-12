Kareen GALLIGANI

Formatrice, j'analyse chaque situation en fonction des motivations, préoccupations et projets de chacun afin d'apporter une réponse personnalisée.



Mes points forts sont :

- la capacité d'expliquer les concepts complexes avec des mots simples et accessibles à tous,

- une vision globale stratégique,

- la mise en mouvement des personnes,

- l'envie d'avancer positivement et ensemble !



TRAITER LES GENS AVEC GRACE AFIN QU'ILS AGISSENT AVEC AUDACE (J-F Zobrist)



Mes compétences :

acheteur

Commercial

Formateur commercial

International

Supply chain

Vente