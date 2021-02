Karen QUINTIN

En charge du site de Quimper de ENI Ecole Informatique, je suis votre interlocutrice pour tous vos besoins en terme de recrutement (alternants, stages, emplois).

Nhésitez pas à me contacter pour me faire part de vos besoins dans les domaines du support/infrastructure et/ou du développement informatique !



Auparavant et pendant plus de 15 ans au Cedre, jai bâti une solide expérience en pilotage de projets dans le domaine du numérique ainsi qu'en gestion déquipe et de projets dans un organisme scientifique reconnu internationalement.