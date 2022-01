Karim BOUHASSOUN

Compétences



> Managériales : Gestion de projets complexes, animation de groupes de travail, relations publiques, formations, accompagnement du changement, management public.

> Techniques : développement économique, transports, agriculture, tourisme, économie sociale et solidaire, numérique, veille économique et stratégique, benchmarking, audits et recommandations, conseil.

> Communication : campagnes de communication tous supports, community management, études et rapports, documents de cadrage et manuels opérationnels.



Mes compétences :

Relations internationales

Levée de fonds

Relations publiques

Développement économique

fundraising

Stratégie de communication

Transports et mobilités

Numérique

Tourisme

Economie sociale et solidaire



Plus d'informations sur https://www.karimbouhassoun.com/