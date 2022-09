Karim BOUKELIKHA

Disposant d'une réelle expertise HSE et d'une importante culture industrielle, j'ai été amené à appréhender toutes les dimensions d'une organisation. En véritable préventeur "sécurité" (sécurité des procédés, sécruité des hommes et de l'environnement), j'ai participé à env. 8 million d'euros d'investissements qui m'ont permis d'acquerir une experience technique et un véritable retour terrain, avec des résultats significatifs.

Mes objectifs sont de pouvoir impulser une politique et manager les enjeux stratégiques dans le domaine du HSE ainsi que participer au management de la mise en œuvre opérationnelle et de pouvoir assurez lanalyse et le suivi de la performance dans un milieu industriel.

Je suis en quète d'un véritable challenge..



Mes expériences m'ont permis de développer:

- Expertises métiers : Chimie (dans environnement BPF), Hygiène-Sécurité-Environnement-Risques Industriels (outils danalyse AMDEC, HAZOP,), étude de procédés batch, projets engineering, code de lenvironnement, code du travail, ICPE, processus damélioration continue (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 5S, ...), mise à jours de dossier Poste , élaboration de dossier de notification, analyse et suivi d'enquète d'évènement, audit et inspection, suivi des actions, ...



- Pilotage : Elaboration et gestion de budget (suivi et gestion des coûts, suivi et gestion du CA, analyse des écarts), suivi et gestion des stocks, suivi des indicateurs de performance, animation de production, élaboration de plan stratégique (3, 5 ans), prriorisation des actions, évaluation risque-coût,





Diagnostics, accompagnement au Management de la Sécurité, à lévaluation des risques professionnels et des pratiques de maîtrise

Connaissances théoriques et pratiques sur élaboration des Plans dUrgence (Plan dOpération Interne), analyses environnementales, études déchets, Management Environnemental

Connaissances théoriques et pratiques en Etude dImpact sur lEnvironnement , Etude de danger et Audit Environnemental (AE)

Connaissances théoriques et pratiques en Evaluation Environnementale Stratégique (EES) et Cadre de Gestion Environnementale

Réalisation d'une prévention de la pollution, la réduction des déchets, et de vérification de conformité environnementale

Connaissances théoriques et pratiques en Suivi évaluation des programmes et projets



Mes compétences :

Disposant d'une réelle expertise HSE