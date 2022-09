Karim DEHBI

Desert Events : Organisations de voyages et d'événement au désert Marocain - Guide désert - Blogueur voyage - Animateur et accompagnateur de voyage au Maroc - Photographe amateur .





Organisation des voyages au désert Marocain, circuits naturels dans un esprit de convivialité et de solidarité, des séjours en plein nature désertique , des excursions, vivre des expériences de voyages uniques, à la découverte des lieux les plus préservés et les populations les plus authentiques du désert Marocain .



Mes compétences :

Ecoutourisme

circuits naturels

Événement désert

Bloggeur

Développement durable

Photographie