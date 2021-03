Karim FOUGHALI

Négociation et gestion du supply chain management :



- Sourcing national, international auprès de nouveaux fournisseurs.

-Mise en place procédure de sélection des produits de télécommunications (Grossistes et constructeurs)

-Prospection et acquisition de nouveaux fournisseurs

-Gestion et fidélisation du portefeuille fournisseurs

- Analyser les différents problèmes générés par le « supply chain management » avec une forte motivation dans l’élaboration de solutions innovantes et effectives dans le processus d’achat classique.

- Rédaction d’accords cadres, CGA (conditions générales d’achats) et procédure internes

- Connaissances et applications des Incoterms internationaux.

- Négociation prix, produits, délais de livraison et application des termes légaux

- Connaissances en matières juridiques dans le domaine de la commercialisation de produits High-tech national et internationale

-Expérience dans le domaine de la gestion de portefeuille fournisseurs et clients en ce qui concerne l’élaboration d’un business plan prévisionnel applicatif dans la durée.

- Réduction des coûts logistiques

-Management des prestataires Transport, logistique, informatique



Planification et reporting :



- Mise en place une stratégie d’achat national et international a long terme en respectant les objectifs financiers et commerciaux de l’entreprise.

- Amélioration de procédures relatives au « supply chain management ».

- Respect des reporting commerciaux et financier auprès de la direction générale.

- Optimisation et création d’outils et interfaces afin d’améliorer les performances du processus achat en matière de temps et de coûts.

-Planification des achats à court et moyen terme afin d’éviter des situations de « shortage » et « hot stock »

- Connaissance pratique et affective des solutions nouvelles de « cross docking » et « drop shipement » etc…



International :



- habitué à évoluer dans un univers de concurrences internationales

- Capacité à collaborer dans un milieu multiculturel

- Nombreux voyages d’affaires à l’étranger dans le cadre de relation B to B classique et de mise en place de partenariat internationaux dans les différentes filiales notamment au royaume uni et certains pays d’Europe.



Mes compétences :

Sourcing international

Achat

Incoterms

Négociation

Supply Chain