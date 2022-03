Karim LEVEQUE

Actuellement en poste au crédit agricole, je suis responsable d'agence.



J'ai pu développer et affiner mes compétences commerciales au travers de mon métier actuel, mais aussi grâce à mes différents diplômes de commerce et expériences réussies dans la vente de produits et services.



Ancien sportif de haut niveau en surf, j'aime me fixer des objectifs et les atteindre.



Les défis sont pour moi un moteur de motivation.



Je suis une personne ayant le sens du contact et une bonne écoute.



Mon dynamisme, mon autonomie et mon sens des responsabilités définissent les traits de ma personnalité.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Placements financiers

IARD

Optimisation fiscale

Assurance vie

Prévoyance/Retraite

Assurance crédit

Financement de projet

Transmission de patrimoine

Assurance

Fiscalité

Épargne retraite

Analyse financière

Management