Karina SOKOLOVA

Professeur associé à Paris School of Business. Titulaire d'un doctorat en sécurité mobile. Mes centres d'intérêts scientifiques se regroupent autour des problématiques de confidentialité de protection de la vie privée et du comportement utilisateur en ligne.



Auteur des livres

- "La cybersécurité", Studyrama

- "Prison numérique : Mise en lumière de quelques nuances sombres de notre société numérique", l'Harmattan



Auteur de la collection des carnets de voyage "My Travel textbook".