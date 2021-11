Karine AURA

Tout au long de mon parcours personnel et professionnel, j'ai rencontré des enfants et des adultes présentant des fragilités langagières, qu'il s'agisse de difficultés d'apprentissage ou de troubles cognitifs affectant la communication.

Consciente des problématiques réelles auxquelles sont confrontées les personnes concernées et leur entourage, je développe l'APESPE - Accompagnement Pédagogique Spécialisé.

L’APESPE est un service d’évaluation et d’intervention expert dans le renforcement et l’amélioration des compétences communicationnelles : langage oral, langage écrit, attention et mémoire.



En parallèle, je reste impliquée dans l'enseignement universitaire. Depuis 2007, c'est avec plaisir que j'enseigne au département des Sciences du Langage de l'UT2J et participe à la formation de futurs linguistes, professeurs, orthophonistes...



Mes compétences :

Recherche scientifique

Enseignement universitaire

Gestion de projet

Rédaction

Relations humaines

Pédagogie

Communication

Neuropsycholinguistique

Neurosciences

Accompagnement

Linguistique

Troubles du langage