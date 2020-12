Karine BOULAY

EXPERTISE AUDIT

CONSULTANTE FORMATRICE EXPERT



Diagnostic de Performances d’équipes Commerciales en Surface de Vente.

Diagnostic de Performances Commerciales d’agencements de Magasins.

Diagnostic de Notoriété d’enseigne.

Audit Commercial en Hôtellerie-restauration.

Audit Qualité en Hôtellerie-restauration



EXPERTISE CONSEIL

CONSULTANTE EXPERT



Conseil en Commerces Traditionnels et de Proximités.

Conseil en GSS.

Conseil en Grande Distribution.

Conseils en Stratégie Commerciale

Conseils en Stratégie d’entreprise

Développement commercial / force de vente "initiation et perfectionnement"

Conseil en Hôtellerie –Restauration.



EXPERTISE FORMATION Professionnelle pour Adultes

CONSULTANTE FORMATRICE EXPERT



GRANDE DISTRIBUTION

Secteur TEXTILE et Rayons Bazar et PGC et PEM et Alimentaire

GSS /SS /GSA /COMMERCE DE PROXIMITE

Tous Secteurs d activité professionnelle

RESTAURATION

Secteur Restauration Traditionnelle ; Fast-foods ; Pizzerias







https://fr.linkedin.com/in/boulay-karine-4b037090



Mes compétences :

Merchandising

Recrutement

Conseil en management

audit agencement et commercial

Accueil physique et téléphonique

Formation professionnelle

Gestion des conflits

Techniques de vente

Prospection commerciale

Communication verbale et non verbale

Gestion du personnel

Développement commercial

Audit

Certifié expert consultante formatrice