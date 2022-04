Karine C.REBIRTH

Après 25 années de postes à Responsabilités et/ou Directions commerciales et managériales ( dans la mode , décoration , immobilier ou hôtellerie ) Ma vie professionnelle prend un tournant: mon objectif est de devenir ´Aidant ´ .

Après deux années de formations à distance dans le secteur santé/bien-être et psychologie , et d'autres formations en thérapies naturelles j'aiderai ( comme elles m'ont aidées) à la reconstruction / l'épanouissement de personnes en souffrance (burn out , dépression , somatisation , fybromialgie )



Mes compétences :

Conseil

Investissement

Commercial

Immobilier

Events

Analyser écouter réfléchir agir

Management

Analyse des besoins

Écoute active

Massage

Shiatsu

Reiki

Coaching développement personnel