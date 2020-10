Nicolas AMIOT

EAUX VIVES ET SAUVAGES SAS (EVES)

Société française éco-responsable, actrice et respectueuse en prenant en compte dans son activité, les objectifs du développement durable.

Marchés : Dispositifs conformes sur le traitement de l'eau potable.

Cibles : France. Europe. Afrique.

Segments de clientèles : BtoB. BtoC.

Produits : Systèmes d'appoints domestiques/industriels écologiques et innovants en technique par osmose inversée (OI) et en purification d'eau par capacité filtrante < ou = 10m3 et via des Big Blue (80-200 m3).



>> Fonction : Poste de Directeur R&D.

Juin 2019 - XXXXXXX



MATInnov

Société française.

Marché : Construction BTP.

Matériau de construction de performance énergétique : ID4.

Cibles : France. International.

Types de construction : Pavillon. Maison individuelle. Immeuble collectif R+8. Tertiaire. Industriel.

Produit : Un produit innovant. Gain de temps et d'énergie en ressources humaine et techniques.

Mise en oeuvre : Le matériau est très léger, rapide à mettre en œuvre, et élimine tous les ponts thermiques.

Règlementation Thermique : RT2012 et RT2020.

Normes : Parasismiques validées.

Recyclé : 100%.



>> Fonction : Chargé du développement commercial d'un matériau de construction.

Déc. 2011 - Déc. 2018.





SOLOGNE PNEUS

Société française.

Marché : Mécanique automobile.

Cible : France.

Segments de clientèles : Particuliers. Professionnels. Autres.

Activité : Atelier de réparation automobile.



>> Fonction : Chef d'atelier.

Août 2004 - Mai 2010.