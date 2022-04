Karine CAZAGOU-DIENG

Direction Artistique & identité visuelle

Définition de chartes graphiques

Prise de briefs, synthèse des objectifs en terme d’image

Définition de la stratégie adoptée au niveau des visuels

Propositions graphiques

Déclinaison des visuels vers les différents supports

Coordination artistique de projets publicitaires, institutionnels et évènementiels



PRINCIPAUX PROJETS 1997 - 2002 | IDENTITE VISUELLE



Agences



Relaxnews

• Maquette des pages régions du magazine « Elle »



Plan Créatif

• Conception de la charte graphique du réseau de transport « Star Rennes District »

Application du logo sur la papeterie institutionnelle et imprimés émanants du réseau.

Création des cartes et tickets de transport, déclinaison de la signalétique, des enseignes et des véhicules de transport.

• Charte d’application du logo « Sécurité pour tous » de Renault

• Signalétique pour EDF et le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

• Création de l’identité graphique d’une gamme de produits (livrets, bulletins et supports) pour BNP Paribas

• Conception et réalisation d’un catalogue pour le CNCA « Objets Euros »

• Identité visuelle de différents programmes de conférences des Etats Généraux de la Santé au CG93



Opéra

• Conception d’un mailing pour Disney Channel



Bleu Absolu

• Création de 2 gammes de produits pharmaceutique pour le Laboratoire Guerbet

Création des blocs marques et de l’identité de la gamme

Déclinaisons étiquettes et création de picto



Neter Signalétique

• Création de la signalétique des magasins Marks & Spencer





Clients particuliers



Gravity Zéro

• Création de l’identité visuelle des 2 boutiques (rue Keller/ rue Charonne – Paris 11)

Création de tous les supports de communication (publicitaires, institutionnels, évènementiels, signaletique…)



Sam Laïk

• Création et réalisation de l’invitation au « Salon Maisons & Objets »



Zaÿ

• Conception des plaquettes de présentation des collections



UCE

• Conception de l’image de marque et de sa déclinaison sur les différents supports liés à sa campagne



24bis

• Conception et réalisation d’un mensuel « Journal de portraits »



Mairie de Vélizy

• Création des affiches et encarts presse pour le

« Forum de l’emploi et des entreprises »



Mes compétences :

chartes graphiques

Direction artistique

Identité Visuelle