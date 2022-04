Karine CAZORLA

J'ai suivi une formation d'ingénieur dans les domaines « Energie, Bâtiment, Environnement » spécialité Energie.



Après un stage de 6 mois au sein du bureau d'études thermiques et fluides de l’entreprise ETB à Narbonne, j'ai validé mon diplôme en 2012. Puis j’ai décidé de compléter ma formation par un master Management et Administration d’Entreprise qui m’a permis de me familiariser avec les domaines indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise (finance, économie, relations humaines, management…). Enfin je viens de terminer un an d'expérience professionnelle comme thermicienne et conseillère énergétique auprès des communes.



Durant mes études j’ai également étudié 7 mois en Suède où j’ai pu acquérir un bon niveau d'anglais. L’expérience a été particulièrement enrichissante et c’est avec enthousiasme que j’envisage maintenant de travailler à l’étranger.



Je suis donc actuellement à la recherche d’emploi dans le domaine des énergies et de la construction. Je suis extrêmement motivée pour m’investir dans de nouveaux projets, m’intégrer à une nouvelle équipe et mettre mes compétences au service d’une nouvelle entreprise.





Mes compétences :

Perrenoud

AutoCAD et FisaCAD

Pleiades comfies

Microsoft office