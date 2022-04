Karine CEI

Le conseil en image s’adresse à vous tous, désireux de faire évoluer votre image en la mettant en accord avec ce que vous souhaiter refléter et votre personnalité :

Pour votre épanouissement personnel

Une aide à la reconversion, la recherche d’un emploi ou un changement d’emploi

Lors d’un changement de vie

Après une rupture ou un divorce

Au passage de la quarantaine, la cinquantaine…

Après une perte ou une prise de poids

En situation de maladie, perte de confiance en soi et estime de soi

Pour retrouver votre féminité

Pour vous sentir belle / beau.

Pour comprendre et mettre fin à votre célibat

Pour préparer son mariage

Pour faire un cadeau original et unique

Pour les entreprises souhaitant valoriser leur image à travers celle de leurs salariés