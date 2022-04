Karine CELAYA

Après avoir été Chef de Projet auprès de grands comptes industriels, j’ai décidé de me former au métier de Coach pour privilégier l’aspect humain de mon travail en me tournant essentiellement vers l’accompagnement et la transmission qui ont toujours été vecteurs de motivation personnelle.



L’innovation, la protection de l’environnement et l’économie solidaire sont mes principaux points d’intérêt auxquels je contribue activement au travers de mon accompagnement.



Consultante pendant plus de 10 ans, j’ai pu observer que le facteur humain représente la majorité des causes de dysfonctionnement dans l’entreprise, mais également son principal levier d’optimisation de performance. Je propose à présent un accompagnement différent et complémentaire du conseil.



En tant que coach certifiée, formée à la démarche nord américaine par des Coachs Canadiens praticiens reconnus dans la profession, je ne propose plus de préconisation, mais un partenariat impliquant, valorisant et puissant. Je vous offre ainsi la possibilité de comprendre ce qui se joue dans les relations avec vos collaborateurs, d’identifier les clés pour révéler et sublimer les savoir-faire qui font la richesse de votre entreprise, et de savoir les utiliser pleinement et à volonté dans vos futurs projets.



J’interviens auprès de personnes partageant les valeurs éthiques qui m’animent et qui sont prêtes à s’investir, à remettre en question leur mode de fonctionnement, à se mettre en action, à se challenger.



Je met à votre disposition ma connaissance des réalités de l’entreprise et des leviers d’optimisation de performance d’une équipe, alliée à mon expertise de coach et à ma singularité.



Ma démarche est discrète, demandante et impactante, les résultats sont ciblés, rapides et à la hauteur de votre implication.



Mes compétences :

planification

SAP

pilotage

Aéronautique

organisation

International

Système d'information

Amélioration continue

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching

Coaching de dirigeants

Coach de Vie

Programmation Neuro Linguistique

Coaching d'équipe