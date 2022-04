Karine CHABANNES

Acheter au juste prix dans une dynamique qualité, c'est mon objectif!



Ma personnalité:

Rigoureuse, analyste, combative, autonome, gestion d'équipe, décisionnaire et ambitieuse



Plus de 15 ans d'expérience en achat famille, négoce et industriel (pièces sur plan) dans la grande distribution, le ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile et le médical



Négociation et sourcing international.



Mes compétences :

Achat pièces sur plan

Acheteur industriel

Acheteur international

Stratégie achats

Sourcing international

Acheteur négoce

Entrepreneur

Négociation internationale