Karine CHAMARD

Dans l'exercice de mes missions, j'ai pris sous ma responsabilité toute la gestion administrative, commerciale, comptable, communication et RH d'une agence (accueil, standard, tous travaux de secrétariat, gestion du personnel, saisi de devis et de commandes, gestion de la facturation, des litiges et des impayés, gestion des stocks, création de supports de communication, organisation d'évènements internes, gestion des séminaires et des réunions ).



J'ai pu également démontrer une véritable fibre commerciale tant par le contact avec la clientèle que par ma motivation de la vente et des challenges.



Mon esprit d'équipe, ma rigueur, mon dynamisme et ma polyvalence attestent de ma capacité d'adaptation au milieu environnant et m'ont permis d'être opérationnelle très rapidement.



Mes compétences :

Polyvalente

Rigoureuse

Organisée

Aisance relationnelle

Fibre commerciale