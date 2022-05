Olivier MAGNAS

Depuis 1989, à des titres divers, je contribue à des projets de transformation :

. amélioration de la satisfaction clients et conquête de nouvelles parts de marché

. réduction des cycles et encours, libération et redéploiements de capacités



J'ai travaillé pour des industries variées :

. A&D : THALES, SAFRAN, AIRBUS ASTRIUM, DCNS, FINMECCANICA, STRATA, LATECOERE

. Automotive : GROUPE CAHORS, MICHELIN, PEUGEOT CITROEN

. High Tech : GEC ALSTHOM, GEMALTO

. Pharma/Chimie : SANOFI, RHODIA

. CPG/Food : MOULINEX, BIC, BRANDT, WILLIAM SAURIN, UNILEVER, SAVENCIA

. Retail/Luxe : FNAC, CONFORAMA, YSL BEAUTE, LOUIS VUITTON, GIVENCHY, CUISINES SCHMIDT

. Transport : SNCF, AIR FRANCE KLM, ALSTOM

. Telco/Utilities : ORANGE, AIR LIQUIDE

. Services Publics : ETAT MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE, INSEE



Depuis deux ans chez Dassault Systèmes, 1er éditeur mondial de Product Life Cycle Management, 2ème éditeur européen de logiciel d'entreprise, j'interviens chez nos clients et prospects en support des Sales pour positionner la valeur business de notre "3DExperience Platform" et plus particulièrement celle de notre solution Manufacturing :

. DELMIA pour l'industrialisation de la production

. ORTEMS pour la planification et l'ordonnancement des opérations

. APRISO pour la gestion des opérations de production, de logistique, de qualité et de maintenance



Auparavant en cabinet conseil et SSII, chez CGI et CSC, j'ai assumé tour à tour différentes responsabilités:

. développement de comptes clients et de secteurs industriels

. développement d'offres de consulting et d'intégration

. développement de partenariats avec les éditeurs Oracle, SAP, Inxites

. négociation et ventes de projet de consulting et d'intégration (jusqu'à 4M€)

. direction de projets de consulting et d'intégration (jusqu'à 5000 jours homme)

. développement de centres de compétences (jusqu'à 50 consultants et managers)