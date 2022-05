Meta Schouten a plus de 15 ans d'expérience en tant que consultante dans le domaine de l'Environnement, Santé et Sécurité (EHS). Elle a travaillé pour le ministère de l'environnement des PAYS-BAS pour intégrer des réglementations Européennes sur un niveau national et pour des grandes groupes chimiques et petrochimiques en Europe et Kazakhstan.

Aujourd'hui elle travaille en freelance et gère des projets d'intégration SAP EHS pour une grande entreprise chimique.



Sujets d'expertise : SAP EHS, REACh, CLP, ROHS, , incident management, sécurité au travail.



Mes compétences :

HSE

EHS

Français