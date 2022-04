Karine CHARMASSON

Forte d'une riche expérience de 15 ans dans la coordination de formation pour adultes et l'informatique au sein d'une société de service, j'ai intégré l'Association Formation et Métier en 2006.

Mes compétences reconnues en ingénierie pédagogique et en gestion de la formation me permettent aujourd'hui d'occuper le poste de ResponsablePédagogique au sein de l'établissement médico-sociale du CRP LA ROUGUIERE. Centre de formation pour les personnes ayant une Reconnaissance de Travailleur Handicapé, nous formons et accompagnons à l'emploi nos bénéficiaires afin qu'ils aient un métier pérenne en parfaite adéquation avec leur problématique de santé.

En complément de mon temps au sein de siège de l'’association regroupant 14 établissements, je suis Chargée de Mission en Informatique et Système d'Information. Ma mission est de suivre les besoins et d’accompagner l'association dans ses stratégies et choix dans la mise en place des systèmes d'information en tant que responsable de projet et .

Aussi, mes compétences pluridisciplinaires me permettent d'occuper à ce jour ces deux postes au sein de l'association et de mettre en œuvre l'ensemble des mes qualités et savoir-faire reconnues.





Mes compétences :

Coordination

Ingénierie pédagogique

Nouvelles technologies

Support technique

Techniques d'audit

Conduite de projet

Techniques d'animation d'équipe

Gestion des Ressources Humaines