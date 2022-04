Karine CHARVET

► Transport et Logistique

Gestion des livraisons et transports de marchandises.

Optimisation des flux et stockage.

Achats et approvisionnements, personnels, plannings, ordonnancement, litiges, RSE, déclarations en douanes.

Processus qualité, sécurité



► Management

Gestion du personnel (planning, recrutement…)

Formation du personnel (écoute, formation aux techniques de ventes)



► Commercial

Négociation B to B

Devis. Etudes de prix, d’appels d’offres et chantiers fermes (travaux publics)

Relances et prises de commandes.

Achats

Prospection

Ventes



► Administratif

Diverses missions administratives, facturation

Gestion de la publicité

Relance des impayés

Très bon niveau en EXCEL

Notions SAP, ERP



Mes compétences :

COMMERCE

Logistique

Logistique transport

SAP

Transport

Vente

Microsoft Excel