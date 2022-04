Karine CHAUPITRE

19 ans d'expérience professionnelle dont 7 années dans un groupe international secteur d'activité cosmetique. Postes occupés : Approvisionneuse, Gestionnaire transport international, Gestionnaire commandes export et import, 6 ans dans une société anglaise PME (2 salariés) basée en France, secteur d'activité matériel médical SAV, Assistante technique bilingue, 2 ans dans une PME (5 salariés)secteur d'activité emballage, Assistante commerciale bilingue et Gestionnaire commandes client et commandes fournisseurs à l'import asie-sud est.



Formation professionnelle continue de Logistique Industrielle Niveau Bac +4 à l'ESLI (Ecole Supérieure de Logistique Industrielle) de Redon 35 de Sept 2011 à Juin 2012.



Mon expérience et ma formation m'ont apporté une vision transversale de la logistique mettant en valeur l'importance de la communication, facteur clé de la réussite,dans les différents maillons de la chaîne logistique.

Toujours à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement logistique et international.



Mes compétences :

Commerce international

Logistique transport

Export

Logistique

Import

Langues étrangères

International

Transport