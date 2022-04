Karine CHAUSSINAND

De formation comptable, j'ai souhaité me diriger vers le domaine commercial, immédiatement après mon BTS. La société Prodim ayant pour activité la vente de matériels de nettoyage, de produits chimiques, de produits d'hygiène et d'équipements de protection individuelle, m'a donné l'opportunité d'entrer dans cette voie. J'ai commencé en tant qu'assistante administrative et commerciale et j'ai ensuite obtenu la fonction d'assistante de direction. Au sein de l'agence de Saint-Priest, j'ai travaillé en collaboration avec des commerciaux, des techniciens, un assistant logistique, des assistantes commerciales et un Directeur Régional.

En octobre 2015, je suis devenue responsable administrative au sein de la société ONET. J'ai quitté cette société le 30 novembre 2017.

Aujourd'hui, je souhaite intégrer une société qui me donnerait l'opportunité d'obtenir un poste dans le domaine commercial car celui-ci correspond à mes attentes professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Publisher 2010

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft Excel 2010

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Word 2010

Relationnel

Implication

Service client

Microsoft Windows 7

Pack office 2010

Regie-Psoft-Infoview (BO)-S9-HR Access V9